Per i sindaci uscenti si è trattato soltanto di continuare un percorso conosciuto. I novizi, invece, affrontano un compito più arduo e stanno lavorando per studiare al meglio la “macchina comunale”. Tutti i primi cittadini, confermati o eletti per la prima volta alle Comunali della scorsa primavera, sono però alle prese con la gestione dei “primi 100 giorni” di mandato e la programmazione dell’attività sino a fine 2023.

A Villanova Truschedu, Claudio Palmas rodato da un’esperienza di 15 anni, ritorna dopo due anni di interruzione. «Ci siamo subito attivati – afferma – per sistemare le strade rurali che necessitavano di un intervento radicale. Con 190mila euro interverremo per l’ampliamento del cimitero, mentre 300mila di fondi regionali saranno utilizzati per le strade interne».

Al primo mandato è il sindaco di Simala Gianmarco Atzei. «Operiamo nel solco della continuità – evidenzia – dando la massima attenzione alla manutenzione ordinaria. Siamo riusciti a intercettare vari bandi sovracomunali che contribuiranno allo sviluppo del nostro paese e finalmente a realizzare da ottobre un tour turistico gratuito con guide specializzate. Il 9 settembre verrà riattivato invece il servizio biblioteca».

Neofita anche la sindaca di Nughedu Santa Vittoria Vanessa Corda. «Stiamo completando i lavori avviati e dando avvio ai nuovi – spiega – come quello di riqualificazione e completamento dell' impianto di illuminazione pubblica (500 mila euro). 550mila di fondi Pnrr serviranno per la messa in sicurezza della strada provinciale e il rifacimento della strada per il cimitero. Riprogrammati i fondi destinati alla comunità alloggio, con il completamento dell'immobile (300 mila euro). In affido l’incarico per l'elaborazione dei lavori nel cimitero (92mila euro) e nelle domus de janas (200mila euro).

Importanti gli interventi a cui sta lavorando il riconfermato sindaco di Villaverde Sandro Marchi. «Sono in fase d’appalto o in completamento – affermai – i lavori per il rifacimento della strada di circonvallazione, il completamento della piazza nuova, la realizzazione del tetto del museo,la segnaletica stradale, le strade rurali (399mila euro).

A Pompu il sindaco riconfermato Moreno Atzei evidenzia i progetti a cui si sta lavorando: «L’approvazione del progetto esecutivo del parco, la riqualificazione delle strade urbane ed entro l’anno contiamo di partire con la riqualificazione dell’ingresso per Masullas».

