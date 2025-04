In occasione delle imminenti festività pasquali, i Comuni di Masullas e Pompu lanciano il progetto “Pasqua Insieme 2025”.

Sarà la prima di una serie di attività che hanno l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra diversi siti culturali e ambientali del territorio del Parte Montis.

Il progetto, rivolto a bambini di Masullas e Pompu, prevede attività laboratoriali e ludiche, strutturate secondo i principi della sostenibilità e dell’educazione ambientale, per promuovere la conoscenza del territorio e delle sue tradizioni legate al periodo pasquale.

Gli incontri si terranno giovedì 17 aprile, dalle 10 alle 12, nel Giardino Botanico del Monte Arci a Masullas, con la “Caccia alle Uova al Giardino Botanico” e venerdì 18 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, nella “Casa del Pane” di Pompu con la preparazione de “Su Cocoi cun s’ou”, pane tradizionale del periodo pasquale.

Potranno partecipare al progetto i bambini tra i 5 e gli 11 anni, (iscrizione via e-mail agli indirizzi bibliotecapompu@gmail.com e ceasmasullas@tiscali.it, per telefono al 389 1777100). Per l’appuntamento di giovedì 17, sarà a disposizione un bus navetta per il collegamento tra i due paesi.

