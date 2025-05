Un tesoretto di oltre 14 milioni di euro per il territorio di Guilcier e Barigadu. A tanto ammontano le risorse assegnate dalla Regione per l’atto aggiuntivo all’accordo di programma del progetto di sviluppo territoriale “Vivi BarGui – Comunità, Esperienze e Percorsi intorno al Lago Omodeo”.

Il vicepresidente e assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, lo ha presentato alla Torre aragonese a Ghilarza alla presenza degli amministratori di Guilcier e Barigadu, del commissario della Provincia, di diversi consiglieri regionale e cittadini. La programmazione riguarda i centri di Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso.

Comuni che nella prima fase della programmazione si erano visti finanziare circa 11 milioni di euro. E oggi quel progetto di sviluppo ha preso corpo (l’88% degli interventi è concluso) ed è pronto ad affrontare una nuova sfida: verranno completati gli interventi inseriti nel primo accordo e se ne realizzeranno di nuovi in modo da soddisfare le esigenze provenienti dal territorio. Si punta sugli attrattori storico-culturali, ambientali, turistici, identitari. E a rafforzare i servizi socio-assistenziali per favorire il benessere delle comunità.

“Questi oltre 14 milioni di euro sono superiori alla programmazione originaria e siamo molto contenti di questo. Abbiamo anche un milione e mezzo di premialità – spiega l’assessore Meloni - . Ci sono tutte le condizioni per permettere a questo territorio di affrontare le sfide dello spopolamento che purtroppo interessa anche questa zona della Sardegna, ma sicuramente la strategia territoriale che stiamo portando avanti aiuterà a contenerlo. Se continuerà questo processo così virtuoso ci sarà anche il terzo ciclo di programmazione, vincente perché. i territori sono protagonisti”. Soddisfatto il presidente dell’Unione del Guilcier Serafino Oppo: “14 milioni di euro, anzi forse 16, sono una boccata d’ossigeno per il territorio sia in termini economici che di opere che verranno ampliate”. La collega del Barigadu Tina Fadda aggiunge: “Il Centro Sardegna ha necessità di una programmazione condivisa”. Per il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri “Questi progetti alla lunga pagano”. Per il commissario della Provincia Battista Ghisu “è una programmazione molto importante. Ma se vogliamo competere con gli altri territori, per la nostra provincia occorre un programma di sviluppo strategico e infrastrutturale”. Tra gli interventi proposti il completamento del polo convegnistico-turistico del centro di documentazione multimediale dell’Ardia a Sedilo finanziato per un milione di euro. A Paulilatino con 294.500 euro sarà realizzato un percorso tematico di collegamento tra il sito archeologico e il polo museale, altri 182.500 per completare l’accessibilità al sito archeologico. A Ghilarza altri 900 mila euro per il polo museale dedicato a Gramsci, stavolta con un percorso urbano dedicato al politico e filosofo. E sempre nella cittadina del Guilcier 690 mila euro serviranno per riqualificare il primo piano della Torre aragonese e il vicino muro dell’architetto Cini Boeri. A Fordongianus con 586 mila euro sarà realizzato un percorso pedonale che metterà in rete i beni culturali e turistici. A Norbello con 681mila euro si realizzerà un parco urbano accanto al museo Midi, ad Aidomaggiore 380 mila euro serviranno a migliorare la fruibilità della chiesa di Santa Greca. Con 466 mila euro si proseguono gli interventi (stavolta multimediali) per Nughedu Welcome. A Samugheo con un milione e 160 mila euro si punta all’infrastrutturazione dell’area di Castel Medusa, Neoneli punta sul completamento del parco de S’Angelu con 522 mila euro, Boroneddu alla valorizzazione del parco Urgu con 385 mila euro. Di un milione e 830 mila euro le risorse per i percorsi attorno all’Omodeo. E poi ancora Abbasanta con 330 mila euro completerà la comunità alloggio e con 786 mila riqualificherà le strutture dedicate all’aggregazione sociale. Ardauli con 570 mila euro completerà l’ampliamento della comunità alloggio e Busachi con 900 mila euro la comunità integrata. Al riguardo il sindaco Giovanni Orrù ha sollecitato a dare priorità a questo intervento. “Abbiamo già formato 24 Oss, con quest’opera daremo risposta ai disoccupati”. Per il consigliere regionale Antonio Solinas “i tempi sono ormai maturi per costituire un’unica Unione”.

