Da domani 15 ottobre il novenario di San Serafino a pochi chilometri da Ghilarza si ripopola. Stasera i fedeli accompagneranno infatti nel novenario campestre il simulacro di San Raffaele Arcangelo dopo la celebrazione della messa in parrocchia alle 18.

Tutte le sere a San Serafino verranno quindi celebrati rosario, messa e novena. Sabato 17 e 24 ottobre di notte il giro dei fedeli con la statua del santo muristenes per muristeners e il canto dei gosos. Rientro in parrocchia domenica 25.

Ricco il calendario degli appuntamenti civili messi a punto dal comitato. Venerdì 16 ad intrattenere il pubblico saranno i Dilliriana, mentre sabato 17 la scena sarà per gli Istentales e a seguire DJ Succu. Domenica 18 ottobre di pomeriggio intrattenimento per bambini, alle 18 “Fantasias de Ballos” e poi la cena in piazza. Il 19 e il 21 spazio al karaoke, martedì 20 si terrà l’omaggio a Francesco Guccini con la partecipazione del gruppo Dietro a frasi di canzoni.

Il 22 ottobre si terrà la serata gastronomica “Pappande Pasta in d’unu sero festande”, con cena in piazza a base di pasta condita in quattro modi diversi seguita dal concerto dei Tee Doo.

Venerdì 23 “Una este de pannu colorida”, serata di canti, balli e suoni della Sardegna con la partecipazione di varie coppie di Gruppi Folk, dei Tenores Romanzesu di Bitti e suonatori, seguita dai balli in piazza con il gruppo “Tres”.Il 24 pranzo dei novenanti, di notte sul palco Ballade Ballade Bois e DJ Agus.

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