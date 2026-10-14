Ad Aidomaggiore sono iniziate in questi giorni le attività organizzate dal Servizio sociale per i minori. In particolare è stata attivata dal 10 ottobre la ludoteca per i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni: sarà proposta ogni sabato mattina dalle 9.30 alle ore 12.30. Dal 12 ottobre ha preso il via anche lo Spazio Adolescenti, pensato per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. In questo caso i ragazzi saranno impegnati ogni lunedì pomeriggio dalle 17 alle 18,30.

«Per chi non avesse ancora provveduto all’iscrizione, è possibile presentare la propria adesione. Le eventuali nuove richieste saranno valutate dal Servizio Sociale comunale ai fini dell’ammissibilità e dell’eventuale accoglimento, in relazione ai requisiti previsti e alla disponibilità del servizio», spiegano dal Comune.

I moduli di iscrizione e autorizzazione sono disponibili sul sito www.comunediaidomggiore.it o presso il l’ufficio di Servizio sociale comunale. Dovranno essere compilati, firmati da entrambi i genitori e inviati all’indirizzo giorgia.piga@comuneaidomaggiore.it o consegnati a mano presso il Comune. E’ disponibile anche il servizio educativo territoriale, previa valutazione del servizio sociale comunale. Per chi fosse interessato può contattare il numero 0785 910172.

© Riproduzione riservata