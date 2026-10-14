Sabato 17 ottobre, a Baradili, appuntamento dedicato agli amanti della lettura. Nei locali di “Spazio Usai”, in via Santa Margherita 1, infatti, si terrà la presentazione del libro “Sissignora – Ricordi di una centenaria di Sardegna”, scritto da Eleonora Grussu.

Il libro è un viaggio alla scoperta di una memoria preziosa che custodisce le radici e l’identità della Sardegna. Un’occasione per riflettere sull’importanza delle testimonianze e dei ricordi. A moderare la serata ci sarà Gabriella Mura. L’evento, organizzato dal Comune, avrà inizio alle 16.30 ed è libero a chiunque voglia partecipare.

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