Albagiara, due nuove mostre aperte ai visitatoriL’organizzazione è curata da Comune e Pro loco
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Albagiara si prepara ad accogliere l’arte, con due mostre che animeranno gli spazi del piccolo centro.
Giovedì 15 ottobre, negli spazi della Casa Museo, in via Cagliari, e della Casa Murru, in via Porrino, si terrà l’inaugurazione della mostra personale “Colori d’autunno tra terra e fuoco”, dell’artista Gianfranco Serra, e della Mostra Collettiva “In abbraccio”, curata da Alessandra Sorcinelli.
Il taglio del nastro è previsto per le 17.30, mentre le mostre saranno visitabili sino a venerdì 6 novembre. L’organizzazione è curata da Comune e Pro loco di Albagiara.