Sarà il territorio di Palmas Arborea, ad ospitare il secondo appuntamento, sabato 17 ottobre, di “Sentieri D’Arci”.

L’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Consorzio Parco Naturale Regionale del Monte Arci, Regione, Fondazione di Sardegna e Fondazione Parte Montis, ha come obiettivo quello di far scoprire ai visitatori l’identità del territorio, valorizzando l’ambiente, con ricadute sociali ed economiche, attraverso un’azione coordinata che coinvolge le comunità locali.

La seconda tappa sarà a Palmas Arborea, con un percorso che partirà dalla sorgente di Mitza de sa Figu fino a Sa Matta de su Para, con una lunghezza di circa 5 chilometri, dislivello di 250 metri, e un impegno fisico facile. Il ritrovo è previsto alle 8.30, la partenza alle 9. Tra ottobre e novembre saranno 5 le tappe previste per l’edizione autunnale di “Sentieri D’Arci” (oltre ad Ales e Palmas Arborea, Usellus il 24 ottobre, Siris e Masullas il 31 e, infine, Morgongiori il 7 novembre).

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