È stata immortalata dalla polizia stradale mentre percorreva la statale 131 a 194 chilometri orari. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche giorno fa, una giovane donna residente nell'Oristanese.

L'automobilista stava percorrendo la Carlo Felice in direzione sud e all'altezza del chilometro 116, nella zona di Santa Cristina, Comune di Paulilatino gli agenti della Polstrada l'hanno vista sfrecciare a quasi 200 all'ora: l'hanno raggiunta e fermata. Per lei oltre a una multa salatissima è scattato il ritiro della patente.

La donna è solo una delle persone controllate nell'ultimo fine settimana dalla Polstrada nell'Oristanese. Durante un pattugliamento in città i poliziotti hanno sorpreso tre giovani, di cui uno minorenne, a spacciare e consumare marijuana. Due sono stati segnalati alla Prefettura e un 23enne è stato denunciato perché trovato in possesso di 25 grammi di marijuana. Un 18enne, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: il giovane aveva conseguito la patente da pochi giorni ma gli è stata ritirata.

Un altro uomo è finito nei guai perché è stato sorpreso a lavorare abusivamente come tassista. «Oltre alle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie - precisano dalla polizia stradale - nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca».

(Unioneonline)

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