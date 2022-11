Traguardo straordinario per Grazia Zucca: il 3 novembre ha infatti compiuto 101 anni. Domenica i familiari hanno organizzato per lei una festa, rendendola felice per la sorpresa ricevuta. La nonnina di Samugheo da due anni vive alla casa di riposo del paese e partecipa attivamente alle attività proposte, cucito compreso. Grazia Zucca si è sposata all’età di 50 anni e dopo soli 5 anni di matrimonio è rimasta vedova. Ha 11 nipoti, 5 pronipoti e 4 bisnipoti. Ha sempre lavorato in campagna e sino a 90 anni ha curato gli interessi dei beni ereditati dai genitori. Ancora oggi vuole essere puntualmente informata su tutto. “Ha mangiato davvero tutto quello che abbiamo preparato per la festa, bevuto vino e brindato con lo champagne – racconta la nipote Anna Maria Flore -. Lei si ricorda di tutto: domenica ha recitato in italiano un passo del Vangelo per ringraziare noi nipoti per la festa che le avevamo organizzato”. L’ultracentenaria dedica molto tempo a pregare. La nipote prosegue: “Dice sempre che è la fede in Dio che l’ha portata a vivere bene e in salute. Spiega che la preghiera l’ha aiutata quando è rimasta vedova e quando è riuscita a sconfiggere un tumore. Altra cosa che raccomanda a tutti noi è quella di vivere in pace, senza litigi. È molto attenta e premurosa”.

