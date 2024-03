Le irregolarità riscontrate sono state 14. Ben 10 così gravi da portare ognuna al sequestro. A rilevarle su un cargo battente bandiera di Antigua e Barbuda, la Gulf Angel, è stato il nucleo Port State Control delle Capitanerie di porto di Cagliari e Oristano.

La nave era approdata due giorni fa nello scalo oristanese per effettuare alcune operazioni commerciali. Ventotto anni di età, stazza di oltre duemila tonnellate per oltre 100 metri di lunghezza, è stata ispezionata dagli specialisti della Guarda costiera. Sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo.

La nave non potrà ripartire dal Porto di Oristano sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dagli ispettori della direzione marittima.

