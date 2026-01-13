Tutto è ormai pronto a Gonnostramatza per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Saranno 4 giorni di festa, tra appuntamenti religiosi e civili, organizzati dal Comitato 2026 della festa, in collaborazione con Pro Loco, Comune e Avis.

Mercoledì 14 e giovedì 15, alle 17, la Santa Messa nella chiesetta di Sant’Antonio; a seguire il Rosario. Venerdì 16, sempre dalle 17, Messa e Rosario nella chiesetta di Sant’Antonio. Alle 18.45 la benedizione del pane, dell’acqua e del falò.

Seguiranno l’accensione del falò, lo spettacolo pirotecnico (alle 19), la degustazione di legumi e l’intrattenimento musicale col gruppo “Sonos de Amigos”.

Sabato 17 ultimo giorno di festa: dalle 9.30 la Santa Messa e la processione dei fedeli lungo le vie del paese con il simulacro di Sant’Antonio. Alle 11 la Santa Messa con predica nella chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 15.30 i giochi per ragazzi nel campetto sportivo.

Alle 19, infine, la degustazione di malloreddus, carne in umido e intrattenimento musicale con il gruppo “Poesias”. Terminerà la serata il fisarmonicista Fabio Onnis.

