Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di 8 borse di studio riservate agli studenti che hanno frequentato le Scuole Secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2022/2023.

Saranno 3 gli assegni destinati alle Secondarie di primo grado (100 euro per le classi prima e seconda, e 150 per la terza) e 5 per le Secondarie di secondo grado (150 euro per prima e seconda, 200 euro per terza e quarta e 300 per la quinta).

Tra i requisiti per la presentazione dell’istanza è prevista, oltre all'attestazione della residenza a Gonnostramatza del giovane, una media non inferiore al Buono per la Secondaria di Primo grado, al 7 per le prime 4 classi della Secondaria di secondo grado, e non inferiore a 80 su 100 per le quinte.

La graduatoria verrà stilata in base al criterio del merito scolastico, attraverso la media dei voti conseguiti.

La domanda di partecipazione andrà consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il prossimo 2 ottobre.

© Riproduzione riservata