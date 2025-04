Ritornano, il primo maggio a Gonnostramatza, la sedicesima edizione della “Sagra de Su Gattou” e la ventitreesima rassegna “Arti e Mestieri”. Il doppio appuntamento, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe è organizzato dalla Pro loco “Su Tramatzu”, in collaborazione con il Comune.

Il programma prevede dalle 10.30 le celebrazioni religiose in onore di San Giuseppe, con la processione accompagnata dai mezzi e dagli strumenti di lavoro e, alle 11.30, la benedizione. Alle 11.45 la Messa. Per quanto riguarda il programma civile, invece, si parte alle 10, con l’esposizione e la realizzazione dei prodotti artigianali. Previsto anche il pranzo (quota di 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini sino ai 12 anni) organizzato dalla Pro loco.

Alle 15.30, musica itinerante nel centro storico a cura di Gabriele Tuveri. Alla stessa ora la “Sagra de Su Gattou”, con le dimostrazioni e la degustazione del prodotto tipico, a base di mandorle, zucchero e limone. Dalle 17 balli e canti con il gruppo musicale “Fantasias de Ballos”.

© Riproduzione riservata