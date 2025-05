È stata inaugurata e riaperta al traffico la strada di collegamento tra Gonnostramatza e la Statale 131. Un progetto voluto e portato a compimento dall’Unione dei Comuni del Parte Montis, del quale fanno parte Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris. La strada è lunga circa 5 chilometri e attraversa due province, quella di Oristano e del Sud Sardegna.

L’intervento, realizzato grazie ad un finanziamento di 5 milioni di euro proveniente da risorse del Piano regionale delle infrastrutture, prevedeva la riqualificazione e messa in sicurezza della strada consortile. Il taglio del nastro alla strada è avvenuto alla presenza di Antonio Piu, assessore regionale dei Lavori Pubblici, Battista Ghisu, commissario straordinario della Provincia di Oristano, Moreno Atzei, presidente dell’Unione dei Comuni del Parte Montis, Maria Agnese Abis, prima cittadina di Gonnostramatza, di tutti i sindaci che fanno parte dell’unione e delle istituzioni.

«Un intervento importante – commenta l’assessore Piu – per un territorio, così come tanti della Sardegna, che ha bisogno di strade più sicure e che consentano a tutti i cittadini di potersi spostare in maniera ottimale. Come Regione, in 12 mesi, per le strade provinciali e quelle interne, abbiamo stanziato 110 milioni di euro. Credo sia la strada giusta e l’inaugurazione di quest’opera lo dimostra».

È grande la soddisfazione dei rappresentanti del territorio. «Dopo tanti sforzi – conferma Moreno Cau, presidente dell’Unione del Parte Montis – finalmente inauguriamo un tratto stradale importantissimo per il nostro territorio e per tutta la Marmilla. Fondamentale perché lo sviluppo del territorio è legato alle vie di comunicazione e questo tratto permette di collegarci alla via principale della Sardegna. L’Unione ha dimostrato grande efficienza. Ora regione e provincia dovranno far sì che si trovi una soluzione per gestirla e effettuarne la manutenzione. Non vorremmo che questo sforzo andasse vanificato in pochi anni per abbandono e incuria».

Sulla stessa linea Maria Agnese Abis, sindaca di Gonnostramatza: «Oggi è sicuramente una giornata importante per il nostro territorio. Il percorso che si è dovuto affrontare per raggiungere il risultato ha visto coinvolte diverse amministrazioni. Vorrei ringraziare coloro che si sono adoperati e, allo stesso tempo, mi preme sottolineare l’importanza che ci sia una partecipazione attiva da parte delle istituzioni regionali e provinciali, per permettere la percorrenza della strada in condizioni di sicurezza».

© Riproduzione riservata