Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato un avviso dedicato alle borse di studio per merito in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Seconda Grado per l’anno scolastico 2023/2024. Nello specifico, verranno assegnate in totale 16 borse di studio. Agli studenti delle Secondarie di Primo Grado saranno destinate 6 borse: 2 da 150 e 100 euro per la 1° classe, 2 da 150 e 100 euro per la 2° classe e 2 da 200 e 150 euro per la 3° classe. A quelli delle Secondarie di Secondo grado, in totale, 10 borse di studio: da 150 e 100 euro per la 1° classe; da 180 e 120 per la 2° classe; da 200 e 150 per la 3°; da 230 e 180 per la 4°; da 300 e 250 per la 5° classe.

Per poter accedere alla graduatoria occorre essere residenti a Gonnostramatza e aver frequentato gli istituti oggetto della borsa di studio nel 2023/2024. Inoltre, per quanto concerne il rendimento scolastico, i ragazzi della Secondaria di Primo grado devono aver avuto una media con votazione non inferiore a buono; per gli studenti dalla prima alla quarta della Secondaria di Secondo grado, invece, la votazione dev’essere non inferiore a 7 su 10 (senza debito formativo), mentre per chi ha fatto la quinta, la votazione finale dovrà essere di almeno 80 su 100. Le domande di partecipazione andranno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 10 dicembre. L’avviso è presente sul sito ufficiale dell’ente.

