Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato un avviso per la presentazione delle domande di ammissione al contributo ordinario a favore di soggetti pubblici e privati che operano all’interno del territorio comunale.

Le richieste per ottenere i contributi per le attività svolte o da svolgere nell’anno 2025, potranno essere effettuate entro il 19 aprile presso gli uffici comunali. La concessione dei finanziamenti è prevista per le attività nei settori culturali, dei beni artistici, storici e archeologici, sportivi e ricreativi, turistico, dello sviluppo economico e promozione del territorio, ambientale, sociale.

I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze non dovranno avere scopo di lucro e avere sede legale o operativa a Gonnostramatza. Le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale ammontano a 10.500 euro.

