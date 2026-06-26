Si è insediato il Consiglio comunale di Gonnostramatza. Dopo il giuramento, la neo-sindaca Federica Piras ha comunicato i nomi degli assessori e le deleghe ai consiglieri. Il vicesindaco sarà Gionata Sireus, e si occuperà di Cura, decoro e manutenzione del territorio, agricoltura e attività produttive, sicurezza del territorio e protezione civile.

Nominati assessori Giulia Caboni, ad Urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente e sviluppo sostenibile, politiche giovanili e di partecipazione, e Andrea Abis, a Lavori pubblici, sport, gestione e promozione degli impianti sportivi, politiche di promozione turistica. Piras terrà in carico Personale, bilancio e programmazione strategica, digitalizzazione e comunicazione istituzionale. La sindaca ha affidato a ciascun consigliere alcune deleghe specifiche.

Denise Atzori si occuperà di Politiche familiari e conciliazione vita-lavoro, politiche per l’infanzia, politiche di aggregazione e socializzazione; Sabina Mura di Cultura, pari opportunità, politiche di protezione, innovazione e benessere sociale; Manuela Porcu di Politiche educative e scolastiche e delega alla Gentilezza; Michele Pancrazio Podda di Valorizzazione e promozione del patrimonio antropologico, folkloristico e archeologico, rapporti con le associazioni; Fausto Piras di Viabilità e sicurezza urbana, politiche per la terza età.

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