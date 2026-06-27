A Gonnostramatza, da sabato 27 a lunedì 29 giugno, sono in programma i festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo. Tra la località di Serzela e il paese tre giorni di iniziative, organizzate dal Comitato 2026, in collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo, Comune, Pro loco, Avis comunale e associazione culturale “Su Cuccaioi”. Sabato 27 giugno, alle 18.30, nel teatro di piazza San Michele, la presentazione del libro “Serra Serra Palas a Terra”, di Giuseppe Diana. Alle 21, musica con Massy Musica e pizzata sotto le stelle. Alle 22, la video-proiezione in ricordo di Michele Sebis. Domenica 28, alle 18.45, la Santa Messa e, a seguire, la processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo in direzione della Chiesa di San Paolo in Serzela. Alle 21, a Serzela, la Sagra della Pecora, accompagnata dal fisarmonicista Ireneo Massidda.

Lunedì 29, alle 10.30, la processione nelle campagne attorno alla Chiesa di San Paolo in Serzela e, a seguire, la Santa Messa. Alle 19.45, la messa, al termine, la processione di rientro verso le Chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 21.45, all’arrivo in piazza San Michele, i fuochi d’artificio e la serata musicale con il gruppo “A Ballare”.

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