Giovedì e venerdì, a Gonnostramatza, saranno giornate di festa e devozione. Si terranno, infatti, le celebrazioni religiose e civili dedicate a Sant’Antonio Abate, organizzate dal comitato della “Leva del 1963”, con la collaborazione di Pro loco e amministrazione comunale. Il via martedì e mercoledì, con la Santa Messa e il Rosario nella Chiesa di Sant’Antonio. Giovedì, dalle 17, la Santa Messa e, a seguire, il Rosario cantato in sardo. Alle 18.45 la benedizione del pane e de “Su Fogadoi”. Alle 19 lo spettacolo pirotecnico; in conclusione di giornata, degustazione di polenta, formaggio e salsiccia arrosto e intrattenimento musicato con l’organettista Marco Chergia. Venerdì, dalle 9.30, la Santa Messa. Alle 10.30 la processione per le vie del paese con il simulacro di Sant’Antonio, accompagnata dall’organetto di Gabriele Tuveri. Alle 11, la Santa Messa nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Nel pomeriggio, dalle 15.30 l’animazione dedicata a bambini e ragazzi; alle 19 degustazione di fave e ceci e, in chiusura, intrattenimento musicale con Marco Chergia.

