Domenica, a Gonnostramatza, appuntamento con il “Carnevale Tramatzese”. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco "Su Tramatzu", in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Compagnia Teatrale "Su Cuccaioi".

Il programma prevede, alle 16 il raduno, in piazza San Michele Arcangelo, di maschere, carri allegorici e gruppi.

Alle 17 il via alla sfilata per le vie del centro abitato; il percorso seguito toccherà via Senatore Carboni, Corso Europa, Via Siddi e Viale J.F. Kennedy, con arrivo in Piazza San Michele previsto per le 19. A seguire, dalle 19.30, la rappresentazione teatrale "Su Processu", a cura della Compagnia Teatrale "Su Cuccaioi". Chiude la Zeppolata, offerta dalla Pro Loco.

La serata, inoltre, verrà accompagnata dall’intrattenimento musicale curato dal fisarmonicista Matteo Scanu.

