La Pro loco “Su Tramatzu”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni, organizzano a Gonnostramatza, mercoledì, un doppio appuntamento in occasione di San Giuseppe - Festa dei Lavoratori. Si terrà, infatti, la 15sima Sagra de “Su Gattou” e la 22sima edizione della rassegna “Arti e Mestieri”.

Il programma prevede dalle 10.30 le celebrazioni religiose in onore di San Giuseppe, con la processione accompagnata da mezzi e strumenti di lavoro; alle 11.30 la loro benedizione e alle 11.45 la Santa Messa. Per quanto riguarda la manifestazione civile, invece, dalle 10 l’apertura dell’esposizione e la realizzazione dei prodotti artigianali. Alle 15.30 l’esibizione itinerante del gruppo folk “Su Sticcau” di Mogoro, oltre al percorso nelle antiche case padronali per rivivere le tradizioni agro-pastorali del territorio e gli antichi mestieri. Alle 16 l’apertura della sagra de “Su Gattou”, con degustazioni e dimostrazioni. Alle 17 i balli e canti tradizionali con il gruppo musicale “Dilliriana”.

