Domani, domenica 1 giugno, l’iniziativa “Monumenti Aperti” fa tappa a Gonnostramatza. Il paese del Parte Montis aprirà le porte dei suoi siti di interesse, insieme ad altri 14 Comuni della Sardegna. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tra i siti aperti ci sarà la Chiesa di San Michele Arcangelo e il Museo Multimediale “Turcus e Morus – ex Monte Granatico, in piazza San Michele, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, in corso Europa, la Chiesa di San Paolo Apostolo in Sérzela e la tomba preistorica di “Bingia ‘e Monti”, entrambe nella strada consortile di collegamento tra la Statale 131 e la Provinciale 46. Inoltre, saranno allestite anche una mostra temporanea nella Casa Comunale, con alcune ceramiche ritrovate nel villaggio Sérzela e la riproduzione della collana ritrovata nella tomba di “Bingia e Monti”, un allestimento nella sagrestia della Chiesa di San Michele, mentre in biblioteca ci sarà una esposizione di foto. Previsti, inoltre, al mattino e al pomeriggio due laboratori didattici, rivolti ai bambini, nei pressi della Chiesa di San Paolo.

