Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato un bando per selezionare 5 volontari di Servizio Civile Universale da inserire all'interno di due progetti che saranno attivi all'interno della comunità. I ragazzi, che dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, verranno occupati nei settori di Assistenza, con il progetto “Volontari per la salute e il benessere della comunità” (3 volontari), e dell’Educazione, con quello intitolato “Educare al futuro – Servizi educativi per minori e giovani in Sardegna” (2 volontari).

Gli aspiranti operatori volontari, per poter accedere alle selezioni, dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line, entro il prossimo 18 febbraio. Entrambi i progetti avranno una durata di 12 mesi.

Per qualsiasi informazione si può consultare l’avviso presente nel sito istituzionale del Comune.

