Il Comune di Gonnostramatza ha aperto le iscrizioni ai corsi di Ginnastica Dolce e Aerobica/Pilates dedicati alla popolazione residente.

Nello specifico, l’attività di Ginnastica Dolce è riservata alle persone over 60, mentre i corsi di pilates/aerobica è dedicato alle persone in età compresa tra i 30 e i 59 anni.

I corsi avranno una cadenza di 2 incontri settimanali, con giorni e gli orari ancora da stabilire, e saranno composti da un massimo di 15 partecipanti per corso.

A carico dell’utenza, inoltre, è prevista una contribuzione per la partecipazione (10 euro), oltre all’eventuale attrezzatura da utilizzare.

Le adesioni dovranno essere presentate presso gli uffici comunali entro lunedì 21 ottobre e nel caso in cui le richieste saranno in numero superiore rispetto ai posti disponibili, l’ordine di ammissione sarà definito in base alla maggiore età dei richiedenti.

