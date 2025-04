Nei giorni scorsi, a Gonnostramatza, si è tenuta la “Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati”.

Un’iniziativa pensata dall’amministrazione comunale guidata da Maria Agnese Abis, per accogliere e dare il benvenuto ai bimbi nati nel 2024.

«Annualmente effettuiamo questa giornata dedicata ai nuovi nati – commenta la sindaca - al fine di divulgare le pratiche della gentilezza. Con questa cerimonia diamo il benvenuto ai nuovi nati che entrano ufficialmente nella vita della comunità, presentandoli e consegnando a ciascuno di loro la chiave della gentilezza, con l’auspicio che anche loro possano, nell’arco della loro esistenza, portare avanti le stesse pratiche».

Nel corso della cerimonia è stato dato il benvenuto ai 5 bimbi nati nel corso del 2024. «Per una piccola comunità come la nostra – prosegue la sindaca – è un dato molto positivo».

Per loro, oltre alla chiave della gentilezza, anche un attestato di benvenuto e un omaggio floreale. La gentilezza come parte integrante della vita quotidiana. «Già nel 2021 – conclude Abis – abbiamo istituito un assessorato alla Gentilezza, del quale si occupa Elio Concu. Auspichiamo che la gentilezza possa essere divulgata già a partire dai più piccoli e che loro abbiano modo di apprezzarne il valore dalla tenera età. Crediamo possa essere uno strumento in più che consente a tutti di vivere bene insieme».

