Buone notizie a Gonnostramatza sul fronte del miglioramento dell’illuminazione pubblica. Il Comune, infatti, è stato ammesso al finanziamento del programma regionale dedicato alla “Transizione Verde”, rivolto alla promozione dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Un contributo che permetterà di realizzare un ulteriore e definitivo intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, per un valore di circa 458mila euro, di cui 43mila finanziati dal bilancio comunale.

Il progetto prevede la sostituzione delle attuali lampade con nuove a tecnologia LED ad alta efficienza energetica, la sostituzione dei pali di illuminazione ammalorati con nuovi modelli, interventi sulle linee elettriche obsolete e sui cavidotti e la realizzazione di nuovi plinti di fondazione e infrastrutture di rete.

In questo modo si avrà una maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto, si ridurranno consumi energetici ed emissioni e conterranno i costi di manutenzione e dell’energia. «Un finanziamento importante – conferma la sindaca Maria Agnese Abis – in quanto andrebbe a completare una serie di interventi già fatti in passato.

Inoltre, è rilevante sia per la questione dell’efficientamento energetico che per l’aspetto della spendita delle risorse finanziarie in un servizio così importante come quello dell’illuminazione pubblica. L’intervento previsto anche nelle cabine elettriche consentirà di avere ulteriori risparmi, permettendo così di destinare le risorse ad altri servizi utili e importanti per la collettività».

© Riproduzione riservata