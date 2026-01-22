Anche a Gonnosnò ci si prepara per i festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Organizzati dal Comitato presieduto da Livio Ardu, due giorni di celebrazioni tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.

Il programma prenderà il via sabato 31 gennaio. Dalle 17.30 la Messa vespertina e, a seguire, il Rosario cantato in sardo. Alle 19 la benedizione e accensione del falò, mentre alle 19.15 sono previsti i fuochi d’artificio. Al termine intrattenimento con ballo sardo e, alle 20.30, la degustazione di prodotti tipici (fave, ceci e salumi).

Domenica 1 febbraio, alle 10, la processione lungo le vie del paese con la partecipazione dei trattori agricoli e dei gruppi folk. Alle 11 la Santa Messa.

© Riproduzione riservata