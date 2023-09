La comunità di Gonnosnò, piccolo centro dell'Alta Marmilla, è in lutto per la prematura scomparsa dell'avvocato ed ex sindaco Mauro Steri, deceduto per una malattia incurabile.

Quarantasei anni fra alcuni giorni, era stato primo cittadino nel mandato 2015-2020.

Del suo paese fu anche vicesindaco e assessore, mentre nel territorio ricoprì l'incarico di presidente del distretto sanitario Ales-Terralba.

I funerali si svolgeranno domani a Gonnosnò alle 17.30.

