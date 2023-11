Cominciano i preparativi, a Gonnosnò, in vista della manifestazione “Paschixedda in Bixinau”, “Portalis Abertus” e la Sagra de “Sa Petza de Satitzu”. Pro loco e amministrazione comunale invitano la cittadinanza a collaborare in vista della giornata di eventi che metteranno in luce le ricchezze del paese.

A questo proposito organizzano una riunione, domani alle 17, nell’aula consiliare dell’ex municipio, in Corso Umberto. L’idea degli organizzatori è quella di svolgere la manifestazione nella frazione di “Figu”. L’incontro sarà importante per avere una conoscenza maggiore sulla disponibilità dei cittadini nel mettere a disposizione i portali, a mostrare le ricchezze, le arti e i mestieri tradizionali della comunità.

«Confidiamo caldamente – fanno sapere gli organizzatori – anche nella partecipazione di tutti i cittadini di Gonnosnò che comunque avranno delle postazioni adeguate alle attività che intenderanno svolgere». La sagra dovrebbe svolgersi il prossimo 6 gennaio, giornata dell’Epifania.

