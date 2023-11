In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’amministrazione comunale di Gonnoscodina propone un appuntamento teatrale di sensibilizzazione sul tema. Sabato, infatti, alle 18, negli spazi del salone parrocchiale del paese, in via San Sebastiano 8, verrà messo in scena lo spettacolo “Mer’e Domu”, curato dall’associazione teatrale “Come.Te”.

La rappresentazione è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniela Frigau, adattato e diretto dall’associazione “Come.Te”. “È un’iniziativa – commenta il sindaco Luciano Frau - che vuole celebrare la giornata contro la violenza sulle donne prevista per il 25 novembre.

Abbiamo scelto la compagnia teatrale le "come te" e il loro spettacolo per portare anche quest' anno all' attenzione un tema delicato come quello della violenza di genere e contribuire in questo modo ad arginare il fenomeno”. L’ingresso allo spettacolo sarà libero.

