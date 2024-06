Il Comune di Gonnoscodina nelle scorse settimane ha deciso di aderire, come socio di parte pubblica, al Distretto Rurale Giudicato di Arborea. Con l’ingresso nella fondazione dell’ente, le aziende che operano nel territorio comunale potranno far parte del distretto come nuovi soci.

L’istanza di adesione è reperibile presso gli uffici comunali negli orari di apertura degli sportelli o sul sito della fondazione. Le domande andranno presentate entro il prossimo 24 giugno inviando la documentazione all’indirizzo PEC del distretto.

«L’adesione al Distretto – commenta il sindaco Luciano Frau - è una scelta dell’amministrazione comunale motivata dalla necessità di fornire un ulteriore sostegno alle imprese locali e incentivare il loro sviluppo. Gli obiettivi di una crescita socioeconomica che prende spunto dalla valorizzazione delle specificità locali nonché dalla formazione per gli operatori nei vari settori, a partire da quello dell'agroalimentare e ricettivo che rappresenta una strategia valida e utile per rendere più attrattivo il territorio per chi vuole fare impresa e per chi vuole visitarlo».

