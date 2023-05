Un team di esperti a disposizione dei cittadini per sciogliere dubbi e perplessità sul pagamento dei tributi. E’ il nuovo servizio messo a disposizione dal Comune per la cittadinanza.

«Il Comune di Ghilarza si avvicina ai cittadini e accoglie le loro esigenze sul pagamento dei tributi – si legge sul sito dell’ente -. Per queste ragioni ha attivato il servizio gratuito Smart Compliance per fornire loro dati giusti e aiutarli nella corretta contribuzione, esente da intoppi, ritardi e sanzioni. Infatti, basta un click o una telefonata per disporre di un team di esperti che saprà guidare il contribuente verso un pagamento sicuro e conforme, in maniera totalmente gratuita».

Il servizio può essere utilizzato sia per confrontarsi su quanto versare per il 2023, sia per verificare la correttezza di quanto già versato negli anni.

