Tema delicato e quanto mai attuale quello che sarà affrontato sabato 15 novembre a Ghilarza nel corso di un convegno organizzato da Sinistra Futura e dalla Scuola di cultura politica “Joyce Lussu”. Si parlerà infatti di fine vita. L’appuntamento è per le 10,30 alla Torre Aragonese. « l’occasione per discutere e presentare alla cittadinanza la legge regionale 26 del 2025 che raccogliendo le osservazioni della Corte Costituzionale disciplina la materia», spiegano gli organizzatori dell’evento. E aggiungono: «La legge mette al centro la persona, riconoscendole la dovuta dignità di poter scegliere e decidere in presenza di situazioni di sofferenza estrema ed irreversibile».

Per l’occasione saranno presenti Peppino Canu (medico e consigliere regionale di Sinistra Futura), Carla Fundoni (consigliera regionale del Partito Democratico e Presidente commissione sanità) e Aldo Luchi (avvocato e componente dell’associazione Luca Coscioni). L’incontro sarà introdotto da Stefania Goddi, presidente provinciale di Sinistra Futura Oristano, e verrà condotto dal giornalista e presidente della scuola Joyce Lussu, Ottavio Olita.

