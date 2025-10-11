Ghilarza: tra i Comuni sino a 5000 abitanti al terzo posto nazionale per Città che leggeUn’iniziativa diretta a promuovere e valorizzare la lettura e che ha visto la cittadina del Guilcier assegnataria di 10 mila euro
Anche quest’anno il Comune di Ghilarza è risultato tra i vincitori (classificandosi al terzo posto nazionale della classifica dei Comuni sino a 5000 abitanti) del bando "Città che legge" promosso dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI.
Un’iniziativa diretta a promuovere e valorizzare la lettura e che ha visto la cittadina del Guilcier assegnataria di 10 mila euro, partecipando alla proposta progettuale intitolata “BiblioLab: la comunità dei piccoli lettori”.
Previsto da parte del Comune un cofinanziamento di 1.500 euro.
«Il progetto si propone di creare nella fascia infantile della comunità stimoli verso l’attività della lettura tramite azioni destinate agli spazi atti ad accogliere le attività legate ad essa e alle professionalità che si occupano di educazione e didattica», chiariscono dalla Giunta guidata dal sindaco Stefano Licheri.