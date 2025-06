Pioggia di euro in arrivo per il campo sportivo di Ghilarza: 400 mila euro dalla Regione che consentiranno di sbloccare anche una situazione che va avanti da tempo legata alla scarsa illuminazione dell’impianto sportivo. Da oltre un anno, infatti, il campo di calcio è quasi al buio per un problema alle torri faro. Occorre sostituire le lampade e il Comune tempo fa aveva stanziato dal proprio bilancio 39 mila euro. Di fatto quei soldi non sono mai stati spesi e anzi sono stati stralciati a novembre in attesa di essere ripristinati. A chiederne conto nell’ultimo Consiglio è stato il gruppo di minoranza. “Per l’assestamento, a novembre, servivano delle somme e la vecchia funzionaria aveva chiesto di poter utilizzare quelle somme che poi si darebbero ripristinate. Nel frattempo è cambiata la funzionaria, ma adesso a fronte di quelle somme si potrà contare su cifre ben più importanti”, spiega il sindaco Stefano Licheri. Con i 400 mila euro destinati alla messa a norma del campo di calcio il Comune conta di portare avanti una serie di interventi. “Oltre che sulle torri faro si interverrà sulla sistemazione dei servizi igienici per il pubblico, con il rinforzo della recinzione, con la sistemazione degli spogliatoio”, spiega Licheri. Di recente sono stati eseguiti dei lavori con i fondi dell’Unione dei Comuni. Ora, entro fine anno, i nuovi interventi.

© Riproduzione riservata