Via libera unanime dell’aula a Ghilarza a tre varianti relative alle lottizzazioni del paese. All’unanimità le forze politiche hanno invece deciso per il rinvio dell’approvazione del regolamento per la concessione di contributi alle associazioni sportive.

«Già parlandone con il gruppo di maggioranza ci siamo accorti che data la particolarità delle situazioni che abbiamo a Ghilarza era necessario portate avanti una riflessione maggiore», ha detto il sindaco Stefano Licheri e sulla questione hanno concordato sia il delegato allo Sport Sebastiano Caddeo che la minoranza. I due gruppi quindi si incontreranno per trovare dei miglioramenti al regolamento esistente. Ma qualche spunto è arrivato già l’altra sera.

Il capogruppo della minoranza Eugenia Usai ha suggerito di promuovere degli incentivi o dei voucher in favore degli under 18 in modo che possano praticare attività sportiva e scegliere quella maggiormente nelle proprie corde invece che ripiegare sulla meno onerosa.

Da risolvere, poi, come aiutare tutte le associazioni sportive, senza privilegiarne alcune. «Occorre trovare il giusto equilibrio», ha evidenziato Caddeo.

© Riproduzione riservata