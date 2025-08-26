Il Ghilarza annuncia la prima conferma ufficiale per la stagione 2025-26. Andrea Matzuzzi, portiere classe 1991, difenderà ancora i pali giallorossi anche nella prossima stagione. Reduce da una stagione straordinaria, in cui ha dimostrato grande affidabilità, reattività e leadership, Matzuzzi «rappresenta molto più di un semplice numero uno: è cresciuto nelle giovanili giallorosse, ha attraversato le fasi cruciali della nostra storia recente e continuerà a essere un punto fermo nello scacchiere del nuovo tecnico Massimiliano Mura».

Un rinnovo che unisce esperienza, senso di appartenenza e qualità. «Siamo certi che anche quest’anno Matzuzzi sarà protagonista dentro e fuori dal campo».

