La recente manifestazione “Arti & Sapori” che a Ghilarza ha fatto registrare un ottimo successo per il numero degli stand presenti e l’afflusso di un numeroso pubblico, è stata anche l’occasione importante per la presentazione ufficiale, da parte della Pro Loco, del calendario 2023 “Ilartzi in cartolina”.

Il nuovo progetto editoriale dell’associazione turistica presieduta da Simone Manca, è stato ideato con il proposito di valorizzare e dare lustro alla memoria territoriale, considerato che mostra una raccolta di cartoline storiche del paese e di poesie dedicate ad ogni mese dell'anno. Il calendario che ha una grafica accattivante è già in vendita presso i componenti della stessa Pro Loco, ma su richiesta può essere inviato anche a quanti ne fanno richiesta, ghilarzesi e non che vivono fuori dalla nostra isola.

Inutile sottolineare come il calendario è stato graditissimo da tutti sia per le belle cartoline pubblicate come per le poesie inserite in ognuno dei 12 mesi dell’anno.

