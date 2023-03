Cinque incontri di accompagnamento alla nascita dedicati alle donne che partoriranno nel prossimo mese di aprile.

A proporli è il Consultorio familiare di Ghilarza che, da domani, mercoledì 15 marzo, darà il via al nuovo ciclo di appuntamenti per le famiglie in dolce attesa. Nel corso degli eventi saranno affrontate le diverse tematiche relative alla gravidanza, al parto, all’allattamento, al sostegno psicologico, alla donazione del sangue da cordone ombelicale, ai servizi e alle norme a tutela della maternità e della famiglia.

Oltre al supporto delle diverse figure consultoriali, il ciclo di incontri sarà anche l’occasione per condividere l’esperienza della maternità con altre donne. Per richiedere informazioni o iscriversi agli incontri, è possibile contattare il Consultorio familiare di Ghilarza al numero 0785.560413, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30.

