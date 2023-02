Va a buon fine il terzo tentativo dell’Amministrazione di Ghilarza guidata dal sindaco Stefano Licheri per completare l’incompiuta del parco di Su Cantaru e realizzare un anfiteatro.

A distanza di 15 anni dalla prima richiesta, tra le pieghe della Finanziaria, la Regione ha concesso un finanziamento di 200mila euro per trasformare in realtà il sogno caldeggiato dal sindaco e dal gruppo che di volta in volta l’ha affiancato nelle legislature che l’hanno visto alla guida della cittadina del Guilcier. Da tempo si puntava infatti a realizzare un ampio spazio all’aperto dove proporre eventi e spettacoli.

A giugno il Comune aveva inoltrato una richiesta di finanziamento all’assessorato ai Lavori pubblici. A distanza di mesi parte delle cifre richieste sono state trovate. Denari che permetteranno al Comune di intervenire sulla pista di skateboard realizzata negli anni Novanta e mai ultimata. Il primo tentativo per procedere in tal senso risale al 2008, seguito poi da una nuova richiesta nel 2011. Ora il via libera all’anfiteatro pronto ad accogliere un pubblico di circa 700 persone.

«Quando ci verrà trasferito il finanziamento convocheremo il Consiglio e lo inseriremo in bilancio. Dopodiché affideremo l’incarico al progettista per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Spero che la struttura possa essere utilizzata già dall’estate del 2024», afferma il sindaco Stefano Licheri. Il progetto prevede il posizionamento nella struttura esistente di gradinate prefabbricate. Si punta poi a chiudere l’ingresso con la cancellata e a realizzare un portale. Troveranno quindi spazio la biglietteria, i servizi igienici e il corridoio per l’ingresso del pubblico all’interno dell’anfiteatro.

Per quel che riguarda il palco l’idea è di realizzarlo su dei binari in modo che possa essere avvicinato o allontanato a seconda delle esigenze e del tipo di evento. Con tutta probabilità verranno realizzati anche dei nuovi parcheggi.

