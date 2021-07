Ghilarza. Dovrebbe riaprire lunedì 5 luglio il reparto di Medicina al Delogu di Ghilarza. Ne è certo il Comitato nato in difesa dell’ospedale, ma dall’Asl al momento non arrivano conferme.

Il reparto di Medicina era stato chiuso per lasciare spazio al reparto Covid. Quest’ultimo è stato smantellato lo scorso 18 giugno, quando è stato dimesso l’ultimo paziente ricoverato a Ghilarza.

“Noi abbiamo notizia che il reparto di Medicina riaprirà lunedì 5 luglio”, conferma il rappresentante del Comitato nato in difesa dell’ospedale Raffaele Manca. Quindi aggiunge: “La riapertura del reparto di medicina integra il percorso di riapertura della struttura ospedaliera, in attesa anche della ripresa del servizio di day surgery e con la constatazione che la procedura per la realizzazione della rete dei gas medicali è ormai pronta, con inizio dei lavori previsto per il prossimo mese di settembre.

Il Comitato rimane anche in attesa del secondo report mensile del servizio del punto di primo intervento che fino ad oggi ha riscosso consenso e soddisfazione da parte degli utenti del territorio”.

