Rifiuti gettati per terra, fiori divelti e vasi rovesciati lungo la strada, cestini svuotati, urla e schiamazzi sino a tarda notte. Musica a tutto volume e via vai di motorini. È l’istantanea di Ghilarza in questi ultimi giorni. Si sarebbero verificati diversi atti vandalici e, a quanto pare, non si sarebbe trattato di un episodio isolato, tanto che le lamentele dei residenti si sprecano. È dunque soprattutto la parte alta del corso Umberto ad essere interessata da scene di questo genere. Comitive di ragazzini che si danno appuntamento e si intrattengono sino a notte fonda, facendo chiasso, portando avanti atti vandalici e sporcando la strada con rifiuti e cartacce di ogni genere. Episodi che stanno creando parecchio malumore e sembra che in qualche occasione siano state allertate anche le forze dell’ordine. Il sindaco Stefano Licheri afferma: “Non mi sono arrivare segnalazioni. In ogni caso stiamo facendo accertamenti consultando le telecamere per vedere chi era in giro a tarda notte. Abbiamo un sistema di telecamere collegato in rete. Ora cercheremo di sistemarle anche nel centro abitato”.

