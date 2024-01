Appuntamento giovedì 4 gennaio all’auditorium comunale per le 18. Il Comune di Ghilarza e la Scuola Civica di musica Guilcier - Barigadu organizzano il concerto di inaugurazione del nuovo anno scolastico e della nuova sede della scuola. Tanti gli iscritti dai diversi centri dell’Alto oristanese. I numeri sono cresciuti parecchio nel corso degli anni e persone di varie età hanno la possibilità di scegliere tra numerosi strumenti. Giovedì sul palco ci saranno alla voce Aurelio Serra, Daniele Meloni alla batteria, Tancredi Emmi al basso e Paolo Fozzi alla chitarra per lo spettacolo “Hit parade” con i grandi successi italiani e stranieri.

Il 5 gennaio tocca invece ai grandi giochi in legno. L’evento, a cura dell’associazione culturale Lughenè e promosso dal Comune, si terrà nel piazzale antistante la scuola primaria dalle 10 alle 13 e con ingresso libero. «Il gioco è importante tanto nella vita del bambino quanto in quella dell’adulto per questo è nato il progetto dei Gle - grandi giochi in legno – spiegano gli organizzatori - . I Gle sono un’animazione ludico-ricreativa nata per divertire bambini e adulti nel tempo libero, ma è anche un’animazione socioculturale che aspira a promuovere la crescita del senso di comunità, favorire scambi generazionali, rendere vivo il gruppo e partecipi i presenti». Lughenè ha realizzato una nuova serie di 20 giochi in legno della tradizione euro­pea, perlopiù francese e olandese. Giochi di abilità, di precisione, di velocità costruiti artigianalmente in Sardegna e rivolti a tutte le età. In caso di maltempo i giochi verranno allestiti nella palestra della scuola. Annullato invece, a causa del maltempo, l’evento dedicato dalla Befana e organizzato per il 6 gennaio dalla Pro loco.

A Busachi invece si terrà il 5 gennaio l’undicesima edizione di “Sulle vie del presepe”. La visita ai presepi rionali realizzati nelle scorse settimane dai cittadini sarà accompagnata dal coro maschile “Santa Usanna” e dal coro femminile “Su nennere” entrambi di Busachi. Si parte dalla comunità Imparis per giungere sino alla chiesa di Sant’Antonio. Nove in tutto le tappe previste per la manifestazione.

