A Ghilarza è stato prorogato al 26 settembre il termine per presentare l’iscrizione alla Scuola civica di musica Guilcier Barigadu di cui la cittadina del Guilcier è il Comune capofila. Sul sito del Comune è disponibile il modulo per l’iscrizione. Lo stesso può essere richiesto presso l’Ufficio relazioni con il pubblico nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17. Diverse le opportunità di scelta per quanti intendono iscriversi alla scuola che in questi anni ha riscosso ampio successo.

