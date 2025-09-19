Ghilarza e comunità del Guilcier in festa per i cento anni della professoressa Maria Manconi, che ha raggiunto oggi il bel traguardo circondata dall’affetto dei figli Anna, Antonio e Andrea. Vedova dell’ingegnere Costantino Depalmas, scomparso all’età di 92 anni, è una figura di grande cultura, riferimento di tutta la provincia. Per circa quarant’anni ha insegnato italiano, latino e materie letterarie, trasmettendo a tutti preziosi bagagli di conoscenza.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte Medievale, discussa con il prof. Raffaello Delogu con una tesi sulla chiesa di Santa Maria, Cattedrale di Oristano, ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca storica e artistica. I suoi studi hanno riguardato in particolare il Guilcier, con indagini sugli archivi, sugli edifici religiosi, i villaggi abbandonati e le vicende delle comunità di Sedilo, Aidomaggiore e Ghilarza.

Ha pubblicato saggi e articoli in riviste scientifiche come Studi Sardi, Quaderni Oristanesi e Quaderni Bolotanesi. Nel 2002 ha dato alle stampe il volume “Il Guilceri. Antica curatoria arborense”.

