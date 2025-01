Nuova opportunità per le famiglie con bimbi piccoli che frequentano il nido. Il Comune di Ghilarza informa infatti i cittadini che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'acceso al contributo della misura regionale ''Bonus Nidi Gratis'' diretta a sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati. “L'intervento proposto dalla Regione – spiegano dal Comune - è finalizzato a garantire a tutte le famiglie con figli minori di età compresa tra i 0 e i 3 anni, la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita - lavoro, mirando ad assicurare l'accesso e la permanenza dei genitori nel mercato del lavoro”. E precisano inoltre: “La misura ''Nidi gratis” si integra con l'intervento già previsto dal Bonus nido'' erogato dall'INPS”. Il contributo sarà concedibile per un importo massimo di euro 200 mensili per ciascun figlio a carico, per la durata di 11 mesi. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 15 gennaio in una delle seguenti modalità: tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it, tramite e-mail all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it ed in via eccezionale, consegnata a mano nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0785/ 561035 – 561037.

Pioggia di euro anche per le società sportive di Ghilarza. Ventimila euro complessivi che sono stati destinati in base alle richieste arrivate e ad una serie di parametri previsti nel regolamento per l’assegnazione dei contributi. In particolare si è tenuto conto del numero di soci, di atleti regolarmente tesserati, del numero di atleti Under 18, delle spese sostenute per iscrizioni, affiliazioni, tesseramenti, della partecipazione a campionati ufficiali o tornei regolarmente autorizzati dalle rispettive federazioni, delle ore di attività sportiva messe a disposizione degli atleti attraverso tecnici qualificati. Ed ancora delle spese per la fornitura di energia elettrica e idrica, dei costi generali sostenuti (riservato alle sole associazioni che non utilizzano impianti comunali), delle attività sportive realizzate destinate esclusivamente alle persone con disabilità. In particolare al Basket Ghilarza sono stati assegnati1.532 euro, 1.195 ad Oak Tree Guilcerace, 5.690 alla Dragonfly. Il Guilcer team riceverà1.167 euro, il Tennis club Ghilarza 5.698 eur, l’Asd Ghilarza calcio 3.388 euro, il Tennistavolo 938 euro. Infine 388 euro andranno l’Asd Amatori Ghilarza over 40.

