Campo di calcio quasi al buio a Ghilarza e il timore è che si creino problemi per giocare le partite e fare gli allenamenti.

Delle quattro torri faro solo una risulta funzionante, mentre le lampade delle altre sono inutilizzabili. Difficile sostituirle: il modello non si trova più in commercio e in ogni caso servirebbero cifre significative perché ad oggi non esiste neanche il certificato di omologazione delle torri faro.

La bella notizia è che il Comune metterà mano alle proprie risorse e con una variazione al bilancio, che sarà fatta a breve, si potrà intervenire, ripristinando le lampade e certificando le strutture. Nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco Stefano Licheri ha infatti annunciato che saranno stanziati dal bilancio 28mila euro per risolvere la situazione segnalata dalla società sportiva.

Il presidente Fabrizio Miscali spiega: «Delle quattro torri faro poste ai vertici del campo ne funzionano ben poche: una sola è operativa, delle altre su quattro lampade ne sono accese pochissime. Rischiamo di non avere l’autorizzazione a giocare. Se dovesse capitare una brutta giornata, è possibile che l’arbitro non dia l’ok per giocare e potrebbe dare anche la partita per persa: occorre intervenire con urgenza. E poi c’è il problema degli allenamenti oltre che per l’Eccellenza per il settore giovanile e per gli over 40 che sono sempre gli ultimi ad utilizzare il campo».

Miscali prosegue: «Il problema è che quelle lampade non si trovano più in commercio e occorre dunque cambiare l’intero gruppo faro. Abbiamo fatto dei preventivi e per sostituire tutte le torri faro e omologarle servono 28 mila euro. Abbiamo avuto la disponibilità dell’Amministrazione, ora mi auguro che la variazione al bilancio venga fatta in tempi brevi». Dal primo cittadino arrivano rassicurazioni: «Faremo la variazione e interverremmo per sostituirle».

© Riproduzione riservata