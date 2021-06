Apre sabato 26 giugno l’hub vaccinale di Ghilarza. Si parte con 800 vaccini Pfizer. “Si inizierà con le persone fragili per proseguire con gli altri cittadini man mano che ci sarà la disponibilità dei vaccini. Il punto vaccinale rivolto ai cittadini dell’Unione del Guilcier e del Barigadu si è potuto realizzare oltre che per l’impegno del Comune di Ghilarza grazie alla disponibilità volontaria del personale sanitario. Si ringrazia inoltre per la disponibilità l’Ats”, chiarisce il presidente dell'Unione del Guilcier Serafino Oppo.

Sabato dalle 10,30 alle 11.10 si procederà con i fragili di Abbasanta e Aidomaggiore. Dalle 11.15 alle 11.45 con quelli di Boroneddu, Ghilarza e Paulilatino e poi con i fragili di Norbello, Sedilo, Soddì e Tadasuni. “Potranno presentarsi anche i fragili del Barigadu e poi sino al primo pomeriggio si procederà con i nati tra il 1962 e 1967 di Ghilarza e Paulilatino. Purtroppo i settantenni sono esclusi da questa prima giornata perché consegneranno solo Pfizer e non può essere somministrato a chi ha più di 60 anni. Il nostro obiettivo resta avere la popolazione dai 70 anni in su e tutti i fragili del territorio vaccinata entro settembre”, sottolinea il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri. E aggiunge: “In questa prima giornata l’hub sarà aperto di sabato, poi con tutta probabilità in due giornate infrasettimanali. I medici sono volontari mentre dalla Assl invieranno personale amministrativo per procedere con le registrazioni”.

© Riproduzione riservata