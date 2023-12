Via libera unanime del Consiglio comunale di Ghilarza al nuovo regolamento per l’assegnazione dei contributi alle associazioni sportive.

La decisione dopo che in più occasioni si è optato per il rinvio in modo da approfondire meglio la questione e in ultimo, in attesa del parere tecnico, dopo l’accoglimento di un emendamento presentato dal gruppo di minoranza.

Gli interventi dell’Amministrazione saranno diretti a favorire attività, manifestazioni ed iniziative rivolte all’avviamento dei giovani allo sport ed all’incremento dell’attività sportiva sul territorio comunale, a sostenere attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali. Ed ancora a sostenere iniziative di formazione ed educazione sportiva e a favorire attività finalizzate all’avviamento alla pratica sportiva di persone interessate da disabilità o in condizioni di disagio sociale.

I contributi potranno essere assegnati ad associazioni sportive senza scopo di lucro, operanti sul territorio, che svolgano attività dilettantistiche e che siano regolarmente affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal Coni. Saranno erogati sia per l’attività ordinaria sia per iniziative e manifestazioni straordinarie.

I criteri stabiliti per l’assegnazione sono finalizzati a valorizzare all’interno delle società o associazioni sportive l’attività svolta a favore di bambini e adolescenti, il numero di atleti coinvolti, la pratica sportiva rivolta a persone con disabilità, la partecipazione a campionati provinciali, regionali o nazionali, l’anzianità della società nello svolgimento della pratica sportiva.

